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17.11.2020 - 20:44 | | DHA

Son dakika... Ümraniye'de hareketli dakikalar! Etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Ümraniye'de bir otobüs firmasına ait terminalde, otobüsün yanına gelen kasklı bir kişi, "üzerimde bomba" deyince polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alibeyköy'den Afyon'a gitmek için kafasındaki motosiklet kaskıyla şehirlerarası otobüse binen kimliği belirsiz bir kişi, otobüsteki yolcuların dikkatini çekti ve ondan şüphelenen yolcular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kaskının içinden sarkan kabloları fark etti. Şüpheli polis ekiplerine kendisine birilerinin kaskı taktığını söylemesi üzerine ekipler otobüsteki yolcuları tahliye ederek olay yerine bomba imha ekibi istedi.

Polisler, şüphelinin ellerin kelepçeleyerek hareket kabiliyetini kısıtladı. Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını büyük bir titizlikle çıkarttı. Ekipler şüphelinin yakınlarına ulaştı ve kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağızHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
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