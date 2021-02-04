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04.02.2021 - 09:40 |

Son dakika! Ümraniye'de sokakta tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti

Son dakika haberine göre; İstanbul Ümraniye'de sokak ortasında tartışma yaşadığı karısını silahla vuran koca, ardından intihar etti. Ağır yaralanan koca ambulansta, eşi ise hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika! Ümraniye'de sokakta tartıştığı eşini silahla vuran kişi intihar etti

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta karşılaşan Mehmet ve Hatice Helvacı çifti, bir süre sonra tartıştı. Bu sırada Mehmet Helvacı, silahla eşine peş peşe ateş etti. Hatice Helvacı(45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Helvacı aynı silahla kalbine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri Mehmet Helvacı'ya uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralı Helvacı çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre boş kovan aradı. Mehmet Helvacı ambulansta hayatını kaybederken, Hatice Helvacı ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Bir mahalle sakini, “İki üç el silah sesi duyduk. Ondan sonra balkondan baktığımda bir kadının yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Ondan sonra bir şahıs daha gördüm, o da yerdeydi. Ambulanslar, ekipler geldi." dedi.

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