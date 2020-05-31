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31.05.2020 - 16:40 | | DHA

Son dakika... Üniversiteli Mehmet Ali, demir çubuklarla dövülerek öldürüldü

Konya'da eniştesi tarafından şiddet gören ablasının durumunu konuşmak için eniştesinin ailesinin evine giden üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), demir çubuklarla dövüldü. Hastaneye kaldırılan Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Son dakika... Üniversiteli Mehmet Ali, demir çubuklarla dövülerek öldürüldü

Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, yurt dışında yaşayan ve eşinden sürekli şiddet gören ablasının durumunu öğrenince, konuşmak için aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan Ü. ile birlikte eniştesinin ailesinin evine gitti. Demirel, eniştesinin ailesini konuşmak üzere dışarı çağırdı. Dışarı çıkan eniştesinin babası Hüseyin K. (71) ile çocukları Adil K. (48) ve İsa K. (46) ellerindeki demir çubuk ve sopalarla Mehmet Ali Demirel'e saldırdı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baş kısmında  ve vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelere bağlı olarak kesik ve darp izleri oluşan Mehmet Ali Demirel, dün yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili gözaltına alınan Hüseyin K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Adil K. ve İsa K. ise tutuklandı.

ÜNİVERSİTEDEN MESAJ

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "“Siyasal Bilgiler Fakültemiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencimiz Mehmet Ali Demirel’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kıymetli öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” derildi. Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu da, “Gencecik bir evladımızı kaybettiğimizi büyük bir teessürle öğrendim. Mevlam taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin. Acılı ailesine sabrı cemil niyaz etsin” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

 

 

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