Son dakika! Vaftiz töreninde 6 haftalık bebek hayatını kaybetti

Romanya'nın kuzeydoğusundaki Suceava kentinde 3 kere suya batırılıp çıkarıldığı vaftiz töreni sonrası kalbi duran 6 haftalık bebek hemen hastaneye kaldırılmasına rağmen birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Otopsi sonuçları bebeğin akciğerinde su bulunduğunu gösterdi. Vaftiz töreninin yöneten papazla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı.

56 BİN İMZA TOPLANDI

Bununla birlikte vaftiz töreni kurallarında değişikliğe gidilmesi için sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanyada 56 binden fazla imza toplandı. Bir internet kullanıcısı da törenin "zalimliğini" kınarken bir diğeri "bu kuralları sürdürmenin Tanrı'nın isteği olduğunu düşünmekte ısrar edenlerin inatçılığını" eleştirdi.

ALNINA SU DÖKÜLMESİ YETERLİ

Nüfusunun yüzde 80'inden fazlası Ortodoks olan Romanya'da son yıllarda benzer olaylar yerel basına yansımıştı. Rumen Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Vasile Banescu vaftiz esnasında bebeğin tüm vücudunun suya batırılmasındansa alnına su dökülmesinde sakınca olmadığını söylemişti. Ancak kilisenin muhafazakar kanadının lideri Başpiskopos Teodosie kuralların değişmeyeceğinde ısrarcı olmuştu.