28.03.2020 - 13:43 | | DHA
Son dakika! Vali açıkladı! Bugün 17.00'den sonra yasak...
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.
Yerlikaya, İstanbul'daki toplantılar sonrası Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği'nden yapılan duyuruda "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri 28.03.2020 saat 17.00'den itibaren ilimizde valiliğimizin izni ile yapılabilecektir." denildi.
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