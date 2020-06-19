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19.06.2020 - 14:29 |

Son dakika... Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması! Muaf tutulacaklar...

Son dakika haberlere göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın yapılacak LGS sınavına ilişkin son dakika paylaşımında bulundu. Okul çevrelerinde kırtasiyelerin ve çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacağını duyurdu.

Son dakika... Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması! Muaf tutulacaklar...

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Yarın yapılacak olan LGS sınavı nedeniyle okul çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve buralarda çalışanların

20 Haziran Cumartesi günü
09.00 ila 15.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

Son dakika... Vali Yerlikayadan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması Muaf tutulacaklar...

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