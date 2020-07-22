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22.07.2020 - 10:11 | | DHA/AA

Son dakika... Valinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı

Gelen son dakika haberine göre; Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Çankırı'da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, Vali Karaömeroğlu ile birlikte 6 kişi yaralandı. Karaömeroğlu, telefonla yaptığı açıklamada, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Son dakika... Valinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu 06 BH 8774 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FZ 7350 plakalı otomobil Ankara yolu üzerinde çarpıştı.

Kazada, Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Vali Karaömeroğlu, telefonla yaptığı açıklamada, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Son dakika... Valinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı

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