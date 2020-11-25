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25.11.2020 - 09:47 | | DHA

Son dakika... Van'da bulundu! 2 bin 750 yıl önce kullanmışlar

Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün çekilmesiyle birlikte 2 bin 750 yıl önce kullanılmış Urartu dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı. Van Gölü suları ile eski liman kalıntıları arasında yaklaşık 50 metrelik bir mesafenin olduğu belirtiliyor.

Son dakika... Van'da bulundu! 2 bin 750 yıl önce kullanmışlar
Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı
Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı
Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı
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Van Gölü'nün su seviyesinin hissedilir şekilde düşmesi, son yıllarda Erciş ilçesinde bazı tarihi ve doğal kalıntıların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Gölün çekilmesiyle birlikte Erciş Kalesi ve mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıktığı Erciş'te, ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan ve Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda bazı kalıntılar gün yüzüne çıktı. Urartular döneminde liman olarak kullanılan alanda ortaya çıkan kalıntının yaklaşık 2 bin 750 yıl önce kullanılan limana ait olduğu belirtiliyor.

M.Ö. 1000'li yıllarda kurulan ve Asurlular tarafından tarih sahnesinden silinen Urartular, başkentleri Tuşba (Van) olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında imar faaliyetlerinde bulunmuşlar. Van Gölü'nde deniz taşımacılığına da önem veren Urartular çeşitli limanlar yapmışlar. Bu limanlardan bir tanesi de Deliçay Limanı olarak biliniyor.

Bölgede fotoğraf çekerken kalıntılara rastladığını ve alanın araştırılmasını isteyen fotoğraf sanatçısı Ferzende Coşar (60), "Uzun yıllardır bu bölgede fotoğrafçılık yapıyorum. Deli Çay Kalesi'nde fotoğraf çekerken büyük taşlarla örülmüş bir limana denk geldim. Buralar Urartuların yaşam alanları. Kalenin üzerinden giden duvarlar, Van Gölü'nün birleştiği sahil bandında liman ile birleşiyor. Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya liman ve tarihi kalıntılar çıkmaya başladı. Burayla ilgili çok yönlü bir araştırmanın yapılması daha yerinde olur" dedi.

UN Women’dan kadınlara yönelik şiddetle mücadele kampanyasıBirleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında bu sene kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete dur diyecek 1 milyon kişi arıyor. 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan kampanya, herkesi www.atesbocekleri.info sitesinde siber şiddet ile ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarını meydan okumaya (challenge) davet ediyor.
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