Son dakika: Van'da facia! 18 şehidin isimleri belli oldu

Son dakika haberi I Bahçesaray'da arama kurtarma çalışmaları esnasında yaşananları dakika dakika aktarıyoruz...

12.39: Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.



11.41: Van-Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 3 kişiden 1'nin daha cesedine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



10.05: Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor.

09.45: Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit jandarma personeli, güvenlik korucuları ve itfaiye personeli ile Hakkari'de kaza sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

08.00: Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, alan taraması yaptı. Ekipler, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ

Çığ faciasında şehit olan asker ve korucuların isimler de belli oldu.

- Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),

- Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),

- Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),

- Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),

- Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),

- Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),

- Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),

- Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),

- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arpaçay),

- Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),

- Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),

KORUCULAR

- Hekim Kazgan,

- Nimet İnçamur,

- Abdulselam Mantaş,

- Tahsin Karan,

- Bayram Bulcar,

- Metin Mantaş,

- Mehmet Esen

3 AYLIK KIZI VARDI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin’in (29) acı haberi memleketi Aydın’a ulaştı. Zeynep Keskin ile evli olan şehidin 3 aylık bir kızı olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü’nün (23) Aksaraydaki ailesine şehadet haberi verildi. Yaklaşık 5 aydır uzman çavuş olduğu öğrenilen Süslü’nün eşi Sürreyya süslü ve 8 aylık kızı Miray’ın Van’da olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca’nın (24) acı haberi Eskişehir’deki ailesine verildi. Henüz 3 aylık asker olan oğlunun şehit olduğunu duyan Nurhan Karaca, “Oğlum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Karaca’nın İzmir’de aldığı eğitim sonrası üç ay önce ilk görev yeri olarak Van’a gittiği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Özen Akçam’ın (26) Artvin’de yaşayan ailesi oğullarının şehadet haberi ile sarsıldı. Akçam’ın geçen yıl Van’da göreve başladığı öğrenildi.

2 AYLIK NİŞANLIYDI

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı’nın (28) Kars’taki ailesine acı haber ulaştı. Asim Avcı ve Bahar Avcı’nın 5 çocuğundan en küçüğü olan Oğuzhan Ulaş Avcı’nın 2 ay önce nişanlandığı öğrenildi.

AKUT Başkanı Şalcı: İhmal var diyemeyiz

Türkiye’nin birçok bölgesinde son 28 yılda çığ düşmesi sonucu 338 kişi öldü. Arama Kurtarma Derneği Başkanı (AKUT) Recep Şalcı, çığ felaketiyle ilgili Milliyet’e yaptığı açıklamada “Olayda ihmal var diyemeyiz, olay yeri kontrolü iyi sağlanamadı diyebiliriz. Koordinasyon zayıflığı var. Orada AFAD, itfaiye ve köylüler hep beraber iyi niyetle müdahale etmeye çalışıyor. Olay yerindeki tehlikenin görülmesi gerekiyordu. Çığ altında kalan iki kişinin zaten kurtulma ihtimali yok, orada bu çalışmanın daha az kişiyle yapılması gerekiyor. Olaya müdahale edecek kişilerin daha az ve yetkin kişiler olması gerekirdi” dedi. (EREN KOCA / HABER MERKEZİ)

(İkinci çığ felaketinin ardından bölgede çekilen kare)

6 İL İÇİN UYARI

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars için bugün buzlanma, don ve çığ uyarısında bulunuldu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde de çığ tehlikesi nedeniyle Beşağaç, Bölücek ve Güneyyaka köylerinde okullar dün, tatil edildi.

ÇIĞDA ALINACAK TEDBİRLER

- Çığın oluşması fark edildikten sonra mümkün olduğunca hızlı ve soğukkanlı olunmalıdır.

- Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışın.

- Yerden de destek alarak yüzme hareketi yaparak akan karın üstünde kalın.

- Ağzınızı sıkıca kapatın, kafanızı karın altında kaldığı anda uzun süre nefesinizi tutmaya çalışın.

- Çığ durmadan önce mutlaka bir el yüzün önünde (ağız ve burnu kapatacak şekilde), diğer el de başın üstünde (yüzeye doğru uzatarak) tutun ve kar altında kalınan zaman boyunca bizim için hayati önem taşıyacak olan nefes alınan boşluğu (hava kesesi) genişletin.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söylemişti. Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsatmıştı.