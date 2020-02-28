Son dakika... Van'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.16 sıralarından merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.