28.02.2020 - 09:38 | | İHA
Son dakika... Van'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine göre, saat 09.16 sıralarında merkez üssü Van Tuşba olan 3.8 büyüklünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 09.16 sıralarından merkez üstü Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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