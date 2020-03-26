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26.03.2020 - 09:14 |

Son dakika haberi: Van'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine saat 08.39'da Van'ın Başkale ilçesi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberi: Van'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son verilere göre; Van'da merkez üssü Başkale ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.39'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. 

Son dakika haberi: Vanda şiddetli deprem Depremin büyüklüğü...

ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçtiGelen son dakika haberine göre; corona virüs (covid-19) salgınının etkisi altındaki ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Öte yandan New Jersey eyaletinde de bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
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