26.03.2020 - 09:14 |
Son dakika haberi: Van'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...
Gelen son dakika haberine saat 08.39'da Van'ın Başkale ilçesi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçtiGelen son dakika haberine göre; corona virüs (covid-19) salgınının etkisi altındaki ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Öte yandan New Jersey eyaletinde de bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.