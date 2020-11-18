Son dakika: VGM burs sonuçları 2020 açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları sorgulama

VGM burs başvurusu ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul ve lise), yükseköğrenim öğrencileri için geçerli olmak üzere 15 Ekim ile 30 ekim tarihlerinde tamamlandı. VGM sonuçlarını sorgulayan öğrenciler ise Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi adresinden sonuçlarını sorgulayabilecekler.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitim sürecine destek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, sayısız öğrenciye karşılıksız burs imkanı sunuyor. Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 01 Ekim 2020 - 15 Ekim 2020 tarihinde, yükseköğrenim başvuruları ise 15 Ekim 2020 30 Ekim tarihinde alındı. Sonuçlar ise henüz açıklanmadı.

Geçen yıl VGM ortaöğretim burs sonuçları 25 Ekim, yükseköğrenim sonuçları da, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarının hemen ardından 1 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.

VGM BURS SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları öğrencinin ad, soyad, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, ve baba adı ile sorgulanabilecek.

VGM BURS SONUÇLARI 2020 SORGULAMA EKRANI...