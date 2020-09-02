MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı! Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
ABONE OL
02.09.2020 - 13:12 |

Son dakika... Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı! Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 eski askerin, ifadeleri ortaya çıktı.

 

İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı 3 eski asker dün yakalanmıştı.Şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları belirlenmişti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı. Eski askerlerin ifadeleri ortaya çıktı. Üç eski asker, kaçtıkları iddiasını reddetti. 

"KARŞIDAKİ ADAYI TÜRK ADASI SANDIK"

Askerden birisi “Türk karasuları sınırını bilmeden farkında olmadan geçtik. Üçümüz iyi arkadaşız. Gezmek için denize açıldık. Fazla açılmışız karşıdaki adayı Türk adası sandık. Oraya gidelim, karaya çıkalım diye düşündük. Biraz fazla açıldığımızı sahil güvenlik geldiği zaman anladık. Kaçma amacımız yoktu.” dedi.

"JET SKİ İLE GEZMEYİ ÇOK SEVİYORUZ"

Şüpheliler, jet skiyi neden satın aldıkları sorusuna şöyle cevap verdi:

“Kiralamak çok masraflı olacaktı, bizde jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle satın aldık. Üçümüz yakın arkadaşız her geldiğinde pahalı olduğu için satın aldık”

Son dakika... Yakalanan FETÖcülerin ifadeleri ortaya çıktı Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz

"KEŞİF AMACIMIZ YOKTU, BU BÖLGELERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Halen FETÖ üyeliğinden davaları devam eden eski askerlere, Çeşme, Kuşadası Dikili bölgelerinde neden keşif yaptıkları sorusu yöneltildi.

Şüpheliler bu soruya da "Bu bölgeleri çok seviyoruz. Sık sık üç arkadaş buralara gelip geziyoruz. Keşif amacımız yoktu" yanıtını verdi.

TRT HABER

    İfadeleri ortaya çıktı! "Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz"İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 eski askerin, ifadeleri ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları...Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları AÇIKLANDI

    2020 Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları...Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları AÇIKLANDI

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Tartıştığı 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü!

    Tartıştığı 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü!

    Sıradaki Haber