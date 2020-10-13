MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Yargıtay Mahmut Şen'in hapis cezasını onadı
ABONE OL
13.10.2020 - 14:40 | | AA

Son dakika... Yargıtay Mahmut Şen'in hapis cezasını onadı

Gelen son dakika haberine göre; Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Son dakika... Yargıtay Mahmut Şen'in hapis cezasını onadı

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Şen hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Mahmut Şen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

İddianamede, Şen'in, FETÖ'nün çalışmalarıyla HSYK üyeliğine seçildiği, "örgüt abisi" eski Yargıtay üyesi Nazmi Dere'nin talimatları doğrultusunda HSYK'de oy kullandığı, "sohbet" olarak nitelendirilen örgüt toplantılarına katıldığı, "himmet" adıyla örgüte para verdiği ve örgütün talimatlarını kuruldaki diğer örgüt mensuplarıyla yerine getirdiği, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, MİT Tırlarının Durdurulması gibi davalarda görev yapan örgüt mensubu hakim ve savcılar hakkında HSYK'deki soruşturmalarda çıkan aleyhe kararlara, örgütün talimatıyla muhalefet yazdığı ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilmişti.

    Sağlık Bakanı Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu toplantısına başkanlık ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye’de Covid-19’a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    13 Ekim Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs son durum nedir?

    13 Ekim Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü koronavirüs son durum nedir?

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

    iPhone 12 tanıtımı ne zaman saat kaçta başlıyor? iPhone 12 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

    Sıradaki Haber