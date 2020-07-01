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01.07.2020 - 15:30 | | AA

Son dakika... Yargıtay'dan Metin İyidil kararı

Son dakika haberi... Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski korgeneral Metin İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni saydı.

Son dakika... Yargıtay'dan Metin İyidil kararı

Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

Öte yandan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Tatilciler Antalya'nın Kleopatra Plajı'na akın ettiAntalya'nın Alanya ilçesinde sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, Kleopatra Plajı'nda serinlemek için denize girdi.
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