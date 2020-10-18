Son dakika... YasadÄ±ÅŸÄ± yayÄ±n yapan 354 web sitesi eriÅŸime kapattÄ±rÄ±ldÄ±

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, son bir ayda internet yoluyla iÅŸlenen suÃ§larÄ±n tespiti, takibi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â Ã‡alÄ±ÅŸma kapsamÄ±ndaÂ "yasadÄ±ÅŸÄ± bahis ve mÃ¼stehcenlik" iÃ§erikli yayÄ±n faaliyetleri suÃ§ teÅŸkil eden ve herhangi bir Ã¶zel aÄŸ kullanmadan, herkesin eriÅŸebileceÄŸi ÅŸekilde, yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± yayÄ±n yapan 286Âweb sitesi ile ABD, Kanada ve Fransa'dan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK/YGP/YPSÂ propagandasÄ± yapan 68 URL adresi tespit edildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:



Â Â "5651 sayÄ±lÄ± Ä°nternet OrtamÄ±nda YapÄ±lan YayÄ±nlarÄ±n DÃ¼zenlenmesi ve Bu YayÄ±nlar Yoluyla Ä°ÅŸlenen SuÃ§larla MÃ¼cadele Edilmesi HakkÄ±nda Kanun uyarÄ±nca 286'sÄ± yasadÄ±ÅŸÄ± bahis ve mÃ¼stehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± iÃ§erikli 354 web sitesi BTK (Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu)na bildirilmiÅŸ ve eriÅŸime engellenmesi kararÄ± alÄ±narak, siteler eriÅŸime kapattÄ±rÄ±ldÄ±."