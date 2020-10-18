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18.10.2020 - 08:54 | | DHA

Son dakika... YasadÄ±ÅŸÄ± yayÄ±n yapan 354 web sitesi eriÅŸime kapattÄ±rÄ±ldÄ±

DiyarbakÄ±r Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± siteler ile yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis sitesi olmak Ã¼zere 354 internet sitesi eriÅŸime kapatÄ±ldÄ±.

Son dakika... YasadÄ±ÅŸÄ± yayÄ±n yapan 354 web sitesi eriÅŸime kapattÄ±rÄ±ldÄ±

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, son bir ayda internet yoluyla iÅŸlenen suÃ§larÄ±n tespiti, takibi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â Ã‡alÄ±ÅŸma kapsamÄ±ndaÂ  "yasadÄ±ÅŸÄ± bahis ve mÃ¼stehcenlik" iÃ§erikli yayÄ±n faaliyetleri suÃ§ teÅŸkil eden ve herhangi bir Ã¶zel aÄŸ kullanmadan, herkesin eriÅŸebileceÄŸi ÅŸekilde, yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± yayÄ±n yapan 286Âweb sitesi ile ABD, Kanada ve Fransa'dan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK/YGP/YPSÂ propagandasÄ± yapan 68 URL adresi tespit edildiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

Â  Â "5651 sayÄ±lÄ± Ä°nternet OrtamÄ±nda YapÄ±lan YayÄ±nlarÄ±n DÃ¼zenlenmesi ve Bu YayÄ±nlar Yoluyla Ä°ÅŸlenen SuÃ§larla MÃ¼cadele Edilmesi HakkÄ±nda Kanun uyarÄ±nca 286'sÄ± yasadÄ±ÅŸÄ± bahis ve mÃ¼stehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± iÃ§erikli 354 web sitesi BTK (Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu)na bildirilmiÅŸ ve eriÅŸime engellenmesi kararÄ± alÄ±narak, siteler eriÅŸime kapattÄ±rÄ±ldÄ±."

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanÄ±n en iyi yatlarÄ± arasÄ±nda gösterilen 90 metre uzunluÄŸundaki "Dar" ile 86 metre uzunluÄŸundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilçesine geldi.
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