MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından düştü!
ABONE OL
03.06.2020 - 12:18 | | İHA

Son dakika... Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından düştü!

Bir son dakika haberine göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yürürken dengesini kaybedip 3 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana düşen 69 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son dakika... Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından düştü!

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1806 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen 69 yaşındaki Nurhan K. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Ağaçlık alana düşen Nurhan K.’nin sol ayağı kırıldı. Yaşlı kadın bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Nuran K.’nın sesini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Kadının ağaçlık alana düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Son dakika... Yaşlı kadın 3 metrelik istinat duvarından düştü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının düştüğü yere ulaştı. Kadının ayağının kırık olduğunu belirleyen ekipler, kadını ağaçlık alandan çıkartamadı. Daha sonra itfaiye ekipleri kadının düştüğü yere itfaiye aracının merdiveni ile ulaşarak, Nuran K.’yı sedyeyle merdiven aracı ile taşıdı. İtfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarılan Nuran K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

 

Yolcular isyan etti! Metrobüsler tıklım tıklım1 Haziran'da yeni normale geçilmesiyle birlikte İstanbulluların büyük bir çoğunluğu evlerinden çıkarak işlerine döndü, Metrobüs, tramvay, otobüs ve minibüslerde yolcu sayısı arttı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor! A101 indirimli ürünler kataloğu

4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa çıkıyor! A101 indirimli ürünler kataloğu

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Son dakika... Türk yarasa uzmanı uyardı! Tehlikeli sonuçlar doğuracak

Son dakika... Türk yarasa uzmanı uyardı! Tehlikeli sonuçlar doğuracak

Sıradaki Haber