Son dakika... Yeni sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El'in aktardıkları şöyle;

Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan o yasakların, kısıtlamaların işaretlerini cuma günü vermişti. Yeni tedbirler alacağız, almaya da mecburuz' açıklamasını yaptı. İşte bu açıklamanın ardından gözler yarınki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na çevrildi. Tabi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Yasak-kısıtlama döneminde uygulamaya ilişkin Kabine'ye bilgi verecek.

Vaka artışları, hasta sayısı artışları bunların azalıp azalmadığıyla ilgili analizlerini Kabine'ye aktaracak. Daha sonra Kabine'ye bilgilendirmenin yapılmasının ardından yeni ek tedbirler var mı yok mu bunu gündemine alacak. Bilim Kurulu'nun da bazı önerileri var, bazı talepleri var. Sağlık Bakanı'nın önerileriyle Kabine bu konuyu gündemine alacak.

Peki masada hangi tedbirler var? Masada duran konu başlıkları ne? Onlara da bir bakarsak; 2 haftadır akşam saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arasında bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği Kabine'nin 1. gündemi olacak. Bu konuda hafta içi de aynı yasağın benzer kısıtlamanın uygulanıp uygulanmaması tartışmaları var. Bilim Kurulu'nun bazı tavsiyeleri var. Tüm bu konu başlıkları Kabine'de görüşülecek.

Diğer konu başlığı ise 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukların durumu. Bunlar da haftanın her günü belli saatler arasında sokağa çıkabiliyor. Tabi bu konuda dabazı itirazlar var. Bu sürenin fazla olduğunu savunanlar var. Her gün çıkmaması gerektiğine Bilim Kurulu'nun bazı örnekleri ve tavsiyeleri var.

Bu konu haftanın hangi günleri çıkabilecekler, hangi günler çıkmayacaklar? Bu konu başlığı da Kabine'nin gündeminde olacak. Diğer konu başlıklarına da bakarsak... Pazar yerleri koronavirüsün belki de vatandaşların bulaşın yaşandığı en yoğun yerlerden biri.

Buralara HES koduyla girilip girilmemesi konu başlığı Kabine'nin gündeminde olacak. Koronavirüs kapan veya temaslı olan veya evinde izole halde olması gerekenlere bazı yerlerde pilot olarak elektronik bileklik uygulaması başlatılmıştı.

Bunun tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması ya da yaygınlaştırılmaması yönünde Kabine Toplantısı'nda değerlendirmeler yapılacak. Tabi tüm bu konu başlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından bir açıklama yapmasının ve yeni ek tedbirleri yeni kararları kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz.

Son olarak bahsedersek sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de yaygınlaştırılması en önemli beklenti olarak Kabine gündeminde masasında bulunuyor.