MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
ABONE OL
31.01.2021 - 16:35 | | DHA

Son dakika... Yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre; HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Son dakika... Yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam çıkarıldığı mahkemece “Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, aynı partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelileri “Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik sorgusunun ardından şüpheli Ercan Sağlam “Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Dilan Kılıç hakkında ise aynı suçtan yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında dijital verilerin tekrar incelenmesinin ardından HDP Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç “Terör örgütüne üye olmak" suçundan yeniden gözaltına alınmıştı.

Ölümden mucize kurtuluş kameradaHindistan'da motosikleti arızalanan sürücü hızla gelen trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş, tren istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Emniyet'ten Halil Akkaya açıklaması!

Son dakika... Emniyet'ten Halil Akkaya açıklaması!

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Son dakika... TEM'de kaza! İstanbul yönüne trafik kapatıldı

Son dakika... TEM'de kaza! İstanbul yönüne trafik kapatıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet