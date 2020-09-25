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25.09.2020 - 13:35 | | AA

Son dakika... Yer: Manisa! Minarede onu gören telefona sarıldı

Manisa'da bir caminin minaresine çıkan tilki, görenleri şaşırttı. Minaredeki tilki, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son dakika... Yer: Manisa! Minarede onu gören telefona sarıldı

Turgutlu ilçesine bağlı Kabaçınar Mahallesi'ndeki caminin minaresinde tilki olduğunu gören vatandaşlar, durumu muhtar ve ibadethanede görevli imama bildirdi.

Tilkiyi görünce caminin etrafında toplanan mahalle sakinlerinden bazıları, minaredeki hayvanı kurtarmak için yukarı çıktı. Bu esnada şerefede tur atan tilki, bir süre sonra minareden atladı. Düştüğü yerden kalkan tilki, hızla ormanlık alana kaçarak gözden uzaklaştı.

Minaredeki tilki, bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mahalle muhtarı Üzeyir Ergül, "Camimizin minare kapısı açık kalınca tilki de oradan yukarıya çıkmış. Tilkiyi kurtarmak için yukarı çıkmak istedik ama kalabalıktan korktu ve aşağıya atlayarak ormana kaçtı." diye konuştu.

Son dakika... Yer: Manisa Minarede onu gören telefona sarıldı

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