Son dakika! Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu!

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Özdil ailesine kaçak eklentilerin yıkımı için verilen süre, bugün doldu. Aile yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri, bugün sabah saat 09.00'da villaya geldi.

Dört kamyonet ile villaya gelen yaklaşık 20 kişilik ekip, önce kişisel güvenlik önlemlerini aldı. 'Yıkım ekibi' yazan yeleklerini giyip, baret, maske ve eldiven takan işçiler, daha sonra kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürek ile villaya girdi. İşçilerden bir bölümü ise villanın teras bölümüne çıkıp, inceleme yaptıktan sonra kiremitleri aktarmaya başladı.

Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı aldırmasının ardından saat 13.00'e kadar süren çalışmalar yarıda bırakıldı.