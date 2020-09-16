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16.09.2020 - 15:45 |

Son dakika... YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de http://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

Son dakika... YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, 'Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız. Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim' dedi.

Son dakika... YKS ek yerleştirmelerinde tarih belli oldu

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