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27.06.2020 - 10:58 | | İHA

Son dakika! YKS öncesi imdadına polis yetişti...

Gelen bir son dakika haberine göre; Hatay’da temel yeterlilik sınavına girecek bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine polis ekipleri, motosikletle eve götürdü.

Son dakika! YKS öncesi imdadına polis yetişti...

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bugün yapılan ‘Temel Yeterlilik Sınavı’na girecek olan bir öğrenci sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulunun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Bunun üzerine yunus ekiplerinden yardım isteyen öğrencinin isteğini polisler geri çevirmedi. Ekip polislerinden biri motosiklet ile öğrenciyi kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi’nde bulunan evine götürdü. Kimliği alan öğrenci zamanında yetişerek sınava girdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı!Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 15.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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