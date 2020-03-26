Son dakika! YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı! Üniversitelerde corona virüs tatili uzatıldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak... Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.

Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.

YKS'da sorulacak sorular MEB'den gelen tekliflere göre şekillenecektir. Sınava giren öğrenciler rahat olsun. YKS 25-26 Temmuz'a ertelendi.