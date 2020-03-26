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26.03.2020 - 14:10 | | AA

ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen YKS'ye ilişkin paylaşım

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin ertelenmesine ilişkin, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün'den ertelenen YKS'ye ilişkin paylaşım

Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-YKS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacağını bildiren Aygün, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen güncel ÖSYM sınav takviminin kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

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