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07.03.2020 - 10:47 | | DHA

Son dakika haberi: Yunan gemisine büyük şok! Türk Sahil Güvenlik Gemisi'ni görünce...

Sahil Güvenlik Gemisi, geri itme sebebiyle Türk karasularına giren Yunan gemisini, böyle uzaklaştırdı.

Türk karasularına giren Yunan gemisi, Türk Sahil Güvenlik Gemisi tarafından püskürtüldü. 

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Benzer bir müdahale Ege açıklarında da yaşanıyor. Göçmenleri geri itmek sebebiyle Türk karasularına giren Yunan gemisi, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Ege açıklarına kovalandı.

Son dakika haberi: Yunan gemisine büyük şok Türk Sahil Güvenlik Gemisini görünce...

Dün Edirne'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirilen tam donanımlı özel harekat polislerinin Meriç Nehri boyunca tedbir alacağını açıkladı. Bakan Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri aldık, tam donanımlı bin özel harekat polisini, geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç'in tüm sınır sistemine getirdik. Zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenler fırsat tanınmayacak ve onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede, kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede, gerekli tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum. Burada, insaniliğimizi devam ettiren anlayışımızı ortaya koyuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Bin 500 TL verip kocasına kadın ayarlamış!Adana'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 8'i kadın 23 kişinin yakalandığı operasyonla birlikte çetenin, polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı ortaya çıktı. Bir kadının da çete üyesi kadına, eşiyle birlikte olması için bin 500 TL ödediği belirlendi.
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