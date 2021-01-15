15.01.2021 - 11:11 | | AA
Son dakika... Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı
Gelen son dakika haberine göre; Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 13 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Bozburun açıklarında şüphelilerin bulunduğu tekneyi durdurdu.
Teknede, meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 zanlı bulunduğu belirlendi.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
Proje casuslarına operasyon! Flaş İsrail detayı...Türk Savunma Sanayii'si ile ilgili projeleri casusluk yaparak başkalarına sattığı gerekçesiyle bazı kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Maliyet gibi kritik bilgileri sızdırarak ihaleye fesat karıştırmakla suçlanmıştı. İşte o gruba yönelik bir operasyon düzenlendi. 1'i eski Savunma Sanayi Başkanlığı çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Peki operasyonda yeni detaylar var mı? Türk Savunma Sanayii'ne ait kritik bilgiler sızdırılmış olabilir mi?