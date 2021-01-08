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08.01.2021 - 11:55 | | AA

Son dakika... Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakalandığını duyurdu.

Son dakika... Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı!

AYRINTILAR GELECEK...

Antalya'da aile faciası! Kelepçeli koca şiddeti ölümle bittiAntalya'da Melek İpek ellerini kelepçeleyip kendisin çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarmayı arayıp teslim olan Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu gözlerinde şişlik ve morluk oluştuğu görüldü. Ramazan İpek'in ise olay öncesinde sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.
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