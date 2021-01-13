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13.01.2021 - 02:06 |

Son dakika! Yunanistan'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Yunanistan'ın Akarnania bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! Yunanistan'da korkutan deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Yunanistan'ın Akarnania bölgesinde 01:09'da 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 17.19 km olarak açıklandı.

    Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
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