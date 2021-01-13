13.01.2021 - 02:06 |
Son dakika! Yunanistan'da korkutan deprem
Gelen son dakika haberine göre; Yunanistan'ın Akarnania bölgesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Yunanistan'ın Akarnania bölgesinde 01:09'da 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 17.19 km olarak açıklandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 12, 2021
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Aitolia and Akarnania (Yunanistan)
Tarih-Saat : 13.01.2021, 01:09:57 TSİ
Enlem : 38.5590 N
Boylam : 21.9770 E
Derinlik : 17.10 km
Detay : https://t.co/43NQHWgoew@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi