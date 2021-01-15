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15.01.2021 - 17:23 | | AA

Son dakika! Yunanistan'dan skandal FETÖ hamlesi! 'Kabul edildi'

Gelen bir son dakika haberine göre; FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında çoğunluğu FETÖ'cü yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının Yunanistan'a kaçtığı ve bunlardan 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunun kabul edildiği ileri sürüldü.

Son dakika! Yunanistan'dan skandal FETÖ hamlesi! 'Kabul edildi'

Yunan "Ta Nea" gazetesi, 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısını 19 bin 653 olarak verdi.

Bu kişilerden 9 bininin Yunan makamlarına siyasi sığınma başvurusu yaptığı belirtilen haberde, 2 bin FETÖ üyesinin sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü.

Haberde, sığınma başvurusu kabul edilen FETÖ üyelerinin büyük bölümünün başkent Atina'da aileleriyle birlikte yaşadığı ve iş sahibi olduğu bildirilirken, 2018’e kadar olan sürede başvuruları reddedilen 697 kişinin Türkiye’ye iade edildiği aktarıldı.

AVRUPA'YA KAÇMAK İSTİYORLAR

Sığınma başvurusunun ardından genellikle serbest bırakılan ve Atina'da merkezi yerlerde kalan FETÖ'cülerin çoğunun mülakatlara gelmediği ve başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediği aktarıldı.

Haberde, Türkiye’den Yunanistan’a 2014’te 73, 2015’te 182, 2016’da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı kaydedilirken, bu rakamların 2017’de 2 bin 738, 2018’de 8 bin 898, 2019’da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yunanistan’a yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yıl büyük oranda azalma görüldüğü bildirildi.

 

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