Son dakika... Yüz yüze eğitime kar engeli! Tatil edilen iller açıklandı

Çanakkale'de dün akşamdan buyana etkili olan yoğun kar yağışı kentte yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. Çanakkale-Bursa karayolunun, Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı mevkiinde yolda biriken kar nedeniyle özellikle zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar ilerleyemedi. Yolda kalan bazı sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Bazı sürücülerin yardımına ise diğer araçların sürücüleri çekme halatı bağlayarak yetişti. Karayolları ekipleri ise, Çanakkale'den Biga ilçesine kadar karayolunda sürekli kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Ayrıca, Çanakkale-Biga karayolu, yoğun tipi nedeniyle 13.00-16.00 saatleri arasında TIR'lara kapatıldı. TIR'lar, bu süre içerisinde uygun noktalarda bekletiliyor.

İzmir'den Romanya'ya gitmekte olan ve yolda kalan TIR sürücüsü Garip Bedir, “Kazdağları’nda başladı kar yağışı. Oralara kadar pek bir şey yoktu, Ayvacık’ta biraz daha fazlalaştı. Buralar da baya kötüleşmiş. Yağışlı, karlı ve buzlu havalarda ağır vasıta araçların en büyük sıkıntısı bu. Arkadaki araçlarda yol durumu nedeniyle gidemiyorlar. Ortam böyle olunca ben de kaldım. Şimdi mecburen zincir takıyorum.”

YÜZYÜZE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Buna göre; Çanakkale'de yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacak. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de, yarın idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Zoguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

SAKARYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, “İlimizde etkili olan ve yarında devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için, 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır “dedi.

BALIKESİR'DE KAR NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİM 1 GÜN ERTELENDİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ'DA 2 GÜN ARA

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 2 gün ara verilmesi kararı aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir" denildi.

ENEZ' DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Enez Kaymakamlığı da ilçe merkezi ve köylerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim ve öğretime 15 Şubat Pazartesi günü(yarın) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu

BURSA

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyuruldu.

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir denildi.