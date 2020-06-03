MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Zehirli engerek otomobilin motorundan çıkartıldı!
ABONE OL
03.06.2020 - 10:16 | | DHA

Son dakika... Zehirli engerek otomobilin motorundan çıkartıldı!

Muş’tan gelen bir son dakika haberine göre, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren zehirli engerek yılanı, itfaiye tarafından çıkarıldı. Vatandaşların endişeyle izlediği çalışma sonrası çıkarılan yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

Son dakika... Zehirli engerek otomobilin motorundan çıkartıldı!

Muş Öğretmenevi önünde park halindeki araca yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmaya çalıştı. Görevliler, motor kısmına giren yılanın engerek türü ve zehirli olduğunu belirledi. Vatandaşların endişeyle izlediği çalışmada, itfaiye ekipleri 90 santim uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu. Yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

 

'ÇOK KORKTUM'

Yılanı fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren İnayet Aytemiş, ''Geldiğimde ilk önce yılanı fark etmedim. Sonra böyle eğilerek, bir şeyin kıvrıldığını görünce yılan olduğunu gördüm. Çok büyük bir yılan olduğunu görünce korktuğum için geri çekildim, müdahale edemedim. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çok şükür araç sürücüsüne de bir şey olmadan, böylece atlatılmış oldu. Allah’a şükürler olsun'' diye konuştu.

 

İstanbul'da sosyal mesafesiz yolculuk... 14 kişilik minibüse 30 kişi bindiKoronavirüs salgını sürecinde toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralı önceki gün kaldırılarak araçların koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabileceği açıklandı. Ancak Esenyurt’ta 14 yerine 30 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne polis tarafından 104 lira para cezası yazıldı. Minibüs sürücüsü, “Mecburen yolcuları aldım” derken iç içe sosyal mesafesiz yolculuk dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Zehirli engerek otomobilin motorundan çıkartıldı!

Son dakika... Zehirli engerek otomobilin motorundan çıkartıldı!

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

İki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı

İki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı

Sıradaki Haber