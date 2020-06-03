Son dakika... Zehirli engerek otomobilin motorundan çıkartıldı!

Muş Öğretmenevi önünde park halindeki araca yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmaya çalıştı. Görevliler, motor kısmına giren yılanın engerek türü ve zehirli olduğunu belirledi. Vatandaşların endişeyle izlediği çalışmada, itfaiye ekipleri 90 santim uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu. Yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

'ÇOK KORKTUM'

Yılanı fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren İnayet Aytemiş, ''Geldiğimde ilk önce yılanı fark etmedim. Sonra böyle eğilerek, bir şeyin kıvrıldığını görünce yılan olduğunu gördüm. Çok büyük bir yılan olduğunu görünce korktuğum için geri çekildim, müdahale edemedim. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çok şükür araç sürücüsüne de bir şey olmadan, böylece atlatılmış oldu. Allah’a şükürler olsun'' diye konuştu.