10.07.2020 - 11:22 | | DHA
Son dakika... Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!
Gelen bir son dakika haberine göre, MSB, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek" denildi.
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