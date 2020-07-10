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10.07.2020 - 11:22 | | DHA

Son dakika... Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, MSB, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika... Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı!

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek" denildi.

Son dakika... Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist daha gözaltına alındı

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