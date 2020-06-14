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14.06.2020 - 14:05 | | DHA

Son dakika: Zeytinburnu'nda patlama! 1 yaralı

Son dakika haberi... Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Son dakika: Zeytinburnu'nda patlama! 1 yaralı

Olayda yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralı şahsın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Caddebostan'da feci kaza kameraya yansıdıGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kadıköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak, metrelerce ilerideki bir binanın garaj boşluğuna düştü. Otomobil ise kullanılmaz hale gelirken, yaralanan sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ve otomobilin yerinden çıkan lastiğin arkasından yuvarlanması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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