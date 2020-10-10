Son depremler 10 Ekim | Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi bilgileri...

Zaman zaman arama hacmi yükselen 'Son depremler' araması yoğun ilgi görüyor. Herhangi bir sarsıntı hissederek arayışa geçen vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. Haberimizin içeriğine yaşanan son depremler listesini ekledik. Aynı zamanda AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem bilgilerine yer verdik.

SON DEPREMLER - DEPREM Mİ OLDU?





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