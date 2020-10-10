10.10.2020 - 10:28 |
Son depremler 10 Ekim | Son dakika: Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi bilgileri...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak meydana gelen depremlerin detaylarını internet sayfalarında paylaşmaya devam ediyor. Depremin şiddeti, nerede olduğu, derinlik ölçülerini yayımlıyor. Peki bugün deprem mi oldu? İşte 10 Ekim Son depremler listesi...
Zaman zaman arama hacmi yükselen 'Son depremler' araması yoğun ilgi görüyor. Herhangi bir sarsıntı hissederek arayışa geçen vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. Haberimizin içeriğine yaşanan son depremler listesini ekledik. Aynı zamanda AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem bilgilerine yer verdik.
SON DEPREMLER - DEPREM Mİ OLDU?
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı