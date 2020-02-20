20.02.2020 - 11:09 |
Son depremler 20 şubat... Deprem oldu mu? En son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Manisa, Elazığ ve Malatya'da sık sık hafif şiddetli depremler yaşanmaya devam ediyor. Malatya ve Manisa gece saatlerinde yine sallandı. Depremler korku yaratırken En son ne zaman ve nerede deprem oldu? sorusu yoğun bir şekilde sorulmaya devam ediyor: İşte 20 Şubat son depremler listesi...
Son yaşanan 6.8'lik Elazığ depremi sonrası son depremler listesi sıklıkla kontrol ediliyor. Manisa, Elazığ ve Malatya'da zaman zaman da Akdeniz sallanıyor. Bu nedenle de vatandaşlar En son ne zaman ve nerede deprem oldu? sorusu soruluyor.
SON DEPREMLER
Bu geceden itibaren 3'ün üzerinde 3 deprem deprem meydana geldi. Manisa'da 3.3 ve 3.1'lik depremler meydana gelirken Malatya 3.8 ile sallandı.