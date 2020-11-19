Son depremler anlık takip: Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi 19 Kasım 2020

Son zamanlarda meydana gelen depremler sonrasında her an tedbirli olunması gerektiğini fark ettik. Gün içinde en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu arayışına geçerken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini incelemek istiyor. Ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu araştıranlar için tüm cevaplar haberimizde...

SON DEPREMLER





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