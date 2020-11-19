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19.11.2020 - 19:44 |

Son depremler anlık takip: Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi 19 Kasım 2020

Deprem haberlerini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için meydana gelen son depremleri haberimize ekledik. Deprem mi oldu sorusuna yanıt arayanlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem bilgilerine haberimizde yer verdik. İşte ülkemizde meydana gelen son depremlerin konumları ve şiddetleri...

Son depremler anlık takip: Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi 19 Kasım 2020

Son zamanlarda meydana gelen depremler sonrasında her an tedbirli olunması gerektiğini fark ettik. Gün içinde en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu arayışına geçerken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini incelemek istiyor. Ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu araştıranlar için tüm cevaplar haberimizde...

SON DEPREMLER

Son depremler anlık takip: Deprem mi oldu AFAD - Kandilli Rasathanesi 19 Kasım 2020

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Konya'da acı olayKonya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu.
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