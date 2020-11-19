19.11.2020 - 19:44 |
Son depremler anlık takip: Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi 19 Kasım 2020
Deprem haberlerini yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için meydana gelen son depremleri haberimize ekledik. Deprem mi oldu sorusuna yanıt arayanlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem bilgilerine haberimizde yer verdik. İşte ülkemizde meydana gelen son depremlerin konumları ve şiddetleri...
Son zamanlarda meydana gelen depremler sonrasında her an tedbirli olunması gerektiğini fark ettik. Gün içinde en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu arayışına geçerken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesini incelemek istiyor. Ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu araştıranlar için tüm cevaplar haberimizde...
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