25.10.2020 - 13:30 |
Son depremler bugün ! Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 'son dakika' olarak paylaştı
Son depremler listesinin anlık olarak araması artabiliyor. Milyonlarca vatandaş, hissetiği sarsıntının kimi zaman deprem olduğuna emin olarak son depremler listesini araştırıyor, kimi zaman ise tereddütte kalarak deprem mi oldu aramasına geçiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ansızın meydana gelen depremlerin detaylarını yayımlamaya devam ediyor. Depremin nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta ve derinlik bilgilerini paylaşıyor. İşte son dakika deprem haberleri...
25 Ekim 2020 Pazar günü meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Türkiye'nin dört bir yanında deprem mi oldu sorusunun yanıtını AFAd ve Kandilli Rasathanesi 'son depremler' listesinde paylaşıyor. İşte son dakika deprem haberleri ve detayları...
BİNGÖL'DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilere göre Bingöl'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER