Son depremler bugün ! Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli 'son dakika' olarak paylaştı

25 Ekim 2020 Pazar günü meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Türkiye'nin dört bir yanında deprem mi oldu sorusunun yanıtını AFAd ve Kandilli Rasathanesi 'son depremler' listesinde paylaşıyor. İşte son dakika deprem haberleri ve detayları...

BİNGÖL'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilere göre Bingöl'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER





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