Son depremler... Bugün en son nerede, ne zaman deprem oldu?

Türkiye'de irili ufaklı depremler meydana gelirken bilhassa Akdeniz'de peşi sıra depremler gerçekleşiyor. Bölge halkı tedirgin olurken günlük olarak son depremler listesi araştırılıyor. Bu nedenle de 'Bugün en son nerede, ne zaman deprem oldu?' sorusu soruluyor.

SON DEPREMLER

Bugün Türkiye'de 3'ten büyük 6 deprem meydana geldi. Bu depremlerin hepsi Akdeniz'de gerçekleşti. Son deprem ise saat 06.28'de Akdeniz'de 3.5 büyüklüğündeydi.



