27.05.2020 - 14:44 |
Son depremler... Bugün en son nerede, ne zaman deprem oldu?
Akdeniz sallanmaya devam ederken Bugün bölgede 3'ten büyük 6 deprem meydana geldi. Akdeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken 'Bugün en son nerede, ne zaman deprem oldu?' soruları sıklıkla devam ediyor. İşte 27 Mayıs son depremler listesi...
Türkiye'de irili ufaklı depremler meydana gelirken bilhassa Akdeniz'de peşi sıra depremler gerçekleşiyor. Bölge halkı tedirgin olurken günlük olarak son depremler listesi araştırılıyor. Bu nedenle de 'Bugün en son nerede, ne zaman deprem oldu?' sorusu soruluyor.
SON DEPREMLER
Bugün Türkiye'de 3'ten büyük 6 deprem meydana geldi. Bu depremlerin hepsi Akdeniz'de gerçekleşti. Son deprem ise saat 06.28'de Akdeniz'de 3.5 büyüklüğündeydi.