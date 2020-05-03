Son depremler: Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?

Dün Akdeniz 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem büyük korku ve panik yarattı. Deprem sonrası bir çok artçı yaşandı. Bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar son depremler listesini merak ederek 'Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?' sorularını yöneltiyor.

SON DEPREMLER

Bugün Türkiye'de 3'ten büyük 5 adet deprem meydana geldi. Son deprem saat 09.38'de Akdeniz'in Girit adasında 3.7 büyüklüğündeydi.