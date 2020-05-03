03.05.2020 - 11:40 |
Son depremler: Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?
Akdeniz'de peş peşe depremler gelmeye devam ediyor. Dün 6 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaratırken bugün yine hafif şiddetli depremler yaşanıyor. İşte don depremler ve 'En son nerede ve ne zaman deprem oldu?' sorusunun cevabı...
Dün Akdeniz 6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem büyük korku ve panik yarattı. Deprem sonrası bir çok artçı yaşandı. Bölgeden deprem haberleri gelmeye devam ederken vatandaşlar son depremler listesini merak ederek 'Bugün en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu?' sorularını yöneltiyor.
SON DEPREMLER
Bugün Türkiye'de 3'ten büyük 5 adet deprem meydana geldi. Son deprem saat 09.38'de Akdeniz'in Girit adasında 3.7 büyüklüğündeydi.
Hollanda'da ünlü lale bahçesi kapılarını internetten açtıHollanda'nın dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof Bahçesi, bu yıl kapılarını internet üzerinden açtı. Baharın gelmesiyle milyonlarca çiçek açan lale bahçesi, aynı zamanda Avrupa'nın Bahçesi olarak da biliniyor. Corona virüs karantinası sebebiyle ziyaretçilere kapalı olan bahçenin yetkilileri, tüm bahçeyi 360 derece çekerek sosyal medyadan yayınladı.