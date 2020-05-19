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19.05.2020 - 12:21 |

Son depremler... Deprem mi oldu?

Akdeniz'in Girit Adası sallandıkça sallanıyor. Dün 4.9'luk depremin ardından gece ise 5.4'lük deprem meydana geldi. Ve hala bölge durmadan sallanıyor. İşte son yaşanan depremler...

Son depremler... Deprem mi oldu?

Akdeniz korkutmaya devam ediyor. Bölgede bugün 3'ün üzerinde şu ana kadar 16 deprem meydana geldi. Depremler panik yaratırken halk da son depremler listesini kontrol edip 'Deprem oldu mu?' sorusuna cevap arıyor.

SON DEPREMLER

Bugün Türkiye'de 3'ten büyük 16 deprem meydana geldi. Bu depremlerin Tamamı Akdeniz'de görüldü. Son deprem ise saat 11.42'de 4 büyüklüğündeydi.

Son depremler... Deprem mi oldu

 

3 metrelik yılan pancar toplayan köylüleri korkuttuBİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde pancar toplayan köylüler yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan gördü. Yılanı görüntüleyen köylüler, korktuklarını söyledi.
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