Son depremler... Deprem mi oldu?

Akdeniz korkutmaya devam ediyor. Bölgede bugün 3'ün üzerinde şu ana kadar 16 deprem meydana geldi. Depremler panik yaratırken halk da son depremler listesini kontrol edip 'Deprem oldu mu?' sorusuna cevap arıyor.

SON DEPREMLER

Bugün Türkiye'de 3'ten büyük 16 deprem meydana geldi. Bu depremlerin Tamamı Akdeniz'de görüldü. Son deprem ise saat 11.42'de 4 büyüklüğündeydi.