19.05.2020 - 12:21 |
Son depremler... Deprem mi oldu?
Akdeniz'in Girit Adası sallandıkça sallanıyor. Dün 4.9'luk depremin ardından gece ise 5.4'lük deprem meydana geldi. Ve hala bölge durmadan sallanıyor. İşte son yaşanan depremler...
Akdeniz korkutmaya devam ediyor. Bölgede bugün 3'ün üzerinde şu ana kadar 16 deprem meydana geldi. Depremler panik yaratırken halk da son depremler listesini kontrol edip 'Deprem oldu mu?' sorusuna cevap arıyor.
SON DEPREMLER
Bugün Türkiye'de 3'ten büyük 16 deprem meydana geldi. Bu depremlerin Tamamı Akdeniz'de görüldü. Son deprem ise saat 11.42'de 4 büyüklüğündeydi.