Son depremler... Deprem mi oldu? Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Türkiye'nin bir gerçeği olan deprem günde onlarca kez yaşanıyor. Nadir görülen 3 ve 3'ten büyük depremler korku yaratırken her gün son depremler listesi kontrol ediliyor. Peki bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte son yaşanan depremler...

4 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve çevre illerde büyük bir deprem meydana geldi.



