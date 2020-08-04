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04.08.2020 - 12:49 |

Son depremler... Deprem mi oldu? Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Her gün son depremler listesi kontrol ediliyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenmek isterken en ufak bir sarsıntıda 'Deprem mi oldu?' sorusu yöneltiliyor. İşte 4 Ağustos'ta yaşanan depremler...

Son depremler... Deprem mi oldu? Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Türkiye'nin bir gerçeği olan deprem günde onlarca kez yaşanıyor. Nadir görülen 3 ve 3'ten büyük depremler korku yaratırken her gün son depremler listesi kontrol ediliyor. Peki bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte son yaşanan depremler...

4 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve çevre illerde büyük bir deprem meydana geldi.

Son depremler... Deprem mi oldu Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu

 

Son dakika! Bingöl'de görme engelli karısını bayıltana kadar döven cani kameradaGelen bir son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cani koca, görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Yaşanan dehşet anlarını çocuklardan biri kameraya kaydetti. Vahşetin görüntüleri kısa süre sonra sosyal medyada hızla yayıldı.
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