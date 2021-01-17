17.01.2021 - 11:34 |
Son depremler... Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 17 Ocak
Ülkede bugün art arda 3 büyüklüğünün üzerinde depremler yaşanıyor. Son deprem haberi Erzincan Kemah'tan geldi. Bölge 3.1 ile sarsıldı. İşte 17 Ocak son depremler listesi ve "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun cevabı...
Türkiye'de bugün peş peşe depremler yaşanıyor. 3 üzerindeki ilk deprem Ege Denizi'nde meydana geldi ve İzmir halki büyük bir panik yaşadı. Ardından Çanakkale Gürpınar açıkları 3.1 ve son olarak Erzincan Kemah 3.1 ile sarsıldı.
İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ