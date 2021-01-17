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17.01.2021 - 11:34 |

Son depremler... Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 17 Ocak

Ülkede bugün art arda 3 büyüklüğünün üzerinde depremler yaşanıyor. Son deprem haberi Erzincan Kemah'tan geldi. Bölge 3.1 ile sarsıldı. İşte 17 Ocak son depremler listesi ve "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun cevabı...

Son depremler... Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? 17 Ocak

Türkiye'de bugün peş peşe depremler yaşanıyor. 3 üzerindeki ilk deprem Ege Denizi'nde meydana geldi ve İzmir halki büyük bir panik yaşadı. Ardından Çanakkale Gürpınar açıkları 3.1 ve son olarak Erzincan Kemah 3.1 ile sarsıldı.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler... Deprem mi oldu En son nerede ve ne zaman deprem oldu 17 Ocak

    Adıyaman'da iki kız kardeş sokak ortasında bir erkeği dövdüOlay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşandı. İki kız kardeş kendilerinden telefon istediği iddiasıyla bir erkeği sokak ortasında dövdü.
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