20.09.2020 - 10:08 |
Son depremler... Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Malatya bir süredir beşik gibi sallanıyor. Akdeniz'de de durum aynı... Dün Adana 4 büyüklüğündeki depremle sarsılırken vatandaşlar günlük olarak son depremler listesini kontrol ediyor. İşte 20 Eylül'de en son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Malatya bugün yine korkuttu. Bir süredir bu bölgede peş peşe depremler meydana gelirken halk deyim yerindeyse diken üstünde... Öte yandan bugün Akdeniz'de de benzer bir durum söz konusu...İşte 20 Eylül son depremler listesi...
SON DEPREMLER
Bugün saat 10.00 itibarıyla 3'ten büyük 3 deprem meydana geldi. İlki saat 08.45'te Malatya Yazıhan'da 3.7 büyüklüğündeydi. Daha sonra peş peşe Akdeniz'de 2 deprem yaşandı. Sonuncusunun büyüklüğü 4.1'di.