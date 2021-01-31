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31.01.2021 - 12:38 |

Son depremler... Deprem mi oldu, en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Son deprem listesi, her gün kontrol edilirken bugün 3 üzerinden sadece 1 deprem meydana geldi. Kuşadası'ndaki depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusunun cevabı...

Son depremler... Deprem mi oldu, en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Günlük olarak yöneltilen soruların başında "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu geliyor. Vatandaşlar son depremler listesini zaman zaman araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

KUSADASI'NDA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin Kuşadası Körfezi açıklarında meydana geldiği büyüklüğünün ise 3.1 olarak olduğu duyuruldu. Saat 11.07'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.0 km. olarak açıklandı.

Son depremler... Deprem mi oldu, en son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

Abisinin tecavüzüne uğrayan kadının anlattıkları dehşete düşürdü!Çocukluğundan beri annesinden gördüğü şiddetten kaçan 35 yaşındaki E.B yaşadığı kabusu DHA'ya anlattı. 15 yaşındayken yanına sığındığı abisinin tecavüzüne uğrayan genç kadın, ne olduğunu anlamadan babası tarafından ‘ailenin haysiyetini temizlemek’ maksadıyla hiç sevmediği birisiyle evlendirildi. E.B kocasının babasıyla ilgili itirafı karşısında ise neye uğradığını şaşırdı.
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