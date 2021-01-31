Son depremler... Deprem mi oldu, en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Günlük olarak yöneltilen soruların başında "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusu geliyor. Vatandaşlar son depremler listesini zaman zaman araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

KUSADASI'NDA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin Kuşadası Körfezi açıklarında meydana geldiği büyüklüğünün ise 3.1 olarak olduğu duyuruldu. Saat 11.07'de meydana gelen depremin derinliği ise 7.0 km. olarak açıklandı.