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16.02.2020 - 19:57 |

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (16 Şubat)

Elazığ ve Malatya sallanmaya devam ediyor. Bugün Elazığ'da 3 büyüklüğünde Malataya'da ise 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son deprem 19.40'ta Malatay'da 3.6 büyüklüğündeydi. Vatandaşlar son depremler listesini kontrol etmek istiyor. İşte detaylar...

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu? (16 Şubat)

 

Elazığ, Malatya, Manisa'da sk sık depremler yaşanmaya devam ediyor. Bugün 3'ten büyük 4 deprem meydana geldi. Son deprem Malatya'da saat 19.40'ta 3.6 büyüklüğündeydi. Şimdi vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusunu soruyor.

SON DEPREMLER NELER?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Malatya'da deprem oldu.

Rasathane'nin paylaştığı verilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen depremin 3.6 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Saat 19.40'ta meydana gelen depremin yerin 2.6 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu (16 Şubat)


 

 

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