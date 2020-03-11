Son depremler haritası (11 Mart) Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli canlı açıklıyor

Son dakika haberine göre, Türkiye - İran sınırında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre, bugün saat 16.57'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.İşte ayrıntılar...

SON DEPREMLER HARİTASI (11 MART)













