11.03.2020 - 20:49 |
Son depremler haritası (11 Mart) Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli canlı açıklıyor
Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki Türkiye ve çevresinde en son ne zaman deprem oldu? İşte bugün başta Malatya, Manisave Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremler sonrası Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...
Son dakika haberine göre, Türkiye - İran sınırında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, bugün saat 16.57'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.İşte ayrıntılar...
SON DEPREMLER HARİTASI (11 MART)