Son depremler haritası! Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? (25 Mart) Kandilli - AFAD canlı açıklıyor

Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça konuyla ilgili olarak aramalar da iyice artıyor. Gün itibariyle son olarak Manisa ve Osmaniye'de 3 şiddeti üzerinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte 25 Mart Çarşamba itibariyle Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...



MANİSA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!



Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, merkez üssü Manisa Gebeler olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Son dakika haberine göre, deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER HARİTASI (25 MART)































