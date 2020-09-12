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12.09.2020 - 11:50 |

Son depremler listesi 12 Eylül | AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaşmaya devam ediyor. Depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu ve derinlik bilgileri yayınlanıyor. Peki en son nerede, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri 12 Eylül 2020 Cumartesi günü...

Son depremler listesi 12 Eylül | AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

'Deprem mi oldu? Son depremler listesi bugün...' aramaları yoğun ilgi görüyor. Zaman zaman meydana gelen sarsıntılar vatandaşları meraklandırıyor ve arayışa geçiriyor. Peki bugün deprem oldu mu? 12 Eylül 2020 gününe ait son depremler listesi...

SON DEPREMLER

Son depremler listesi 12 Eylül | AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

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