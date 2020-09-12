12.09.2020 - 11:50 |
Son depremler listesi 12 Eylül | AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaşmaya devam ediyor. Depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu ve derinlik bilgileri yayınlanıyor. Peki en son nerede, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika deprem haberleri 12 Eylül 2020 Cumartesi günü...
ABD'yi vuran felakette 500 bin kişi evlerini terk etti!ABD'nin batı yakası eyaletlerinde en az 26 kişinin hayatına mal olan orman yangınları devam ederken, Oregon eyaletinde yetkililer, yangında çok sayıda kişinin ölmesinden endişe ettiklerini belirtti. 500 bin kişi yangın nedeniyle evlerini terk etti.