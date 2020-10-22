22.10.2020 - 11:47 |
Son depremler listesi 22 Ekim bugün | Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem haberleri 2020
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini paylaşmaya devam ediyor. Ansızın meydana gelen depremlerin kısa sürede tüm bilgilerini yayımlayan resmi internet siteleri yoğun ilgi görüyor. Peki bugün deprem mi oldu? İşte 22 Ekim 2020 Perşembe gününe ait son depremler listesi haberimizde...
Zaman zaman en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar, deprem mi oldu arayışına geçiyor. Son depremler listesi yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerine depremin şiddeti, depremin derinliği, depremin nerede ve saat kaçta meydana geldiği açıklanıyor. İşte son deprem bilgileri...
SON DEPREMLER
Parmaklıklar küçük kızın bileğine saplandı!İstanbul Esenyurt'ta apartman girişindeki demir kapının parmaklıkları 7 yaşındaki Hasret Meriç'in bileğine saplandı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklıları keserek küçük kızın bileğini kurtardı. Küçük kız, saplanan demir parçası bileğinde olduğu halde hastaneye kaldırıldı.