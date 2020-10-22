Son depremler listesi 22 Ekim bugün | Deprem mi oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem haberleri 2020

Zaman zaman en ufak sarsıntı hisseden vatandaşlar, deprem mi oldu arayışına geçiyor. Son depremler listesi yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerine depremin şiddeti, depremin derinliği, depremin nerede ve saat kaçta meydana geldiği açıklanıyor. İşte son deprem bilgileri...

SON DEPREMLER

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